Ο Κριστιάνο, παραλαμβάνοντας τα βραβεία για τον κορυφαίο παίκτη της Μέσης Ανατολής, αλλά και του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών, εμφανίστηκε αποφασισμένος να μιλήσει για όλα, με τη δική του ειλικρίνεια και με στόχο να... θίξει πράγματα και καταστάσεις.



Όπως το έκανε με τη σύγκριση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας με τη Ligue1 της Γαλλίας, αλλά όπως μίλησε και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία «το πρόβλημα δεν είναι οι συχνές αλλαγές προπονητών, αλλά κάτι πιο βαθύ», ο CR7 δεν φίλτραρε καθόλου τα λόγια του και για τη Χρυσή Μπάλα.

«Είναι άδικο που δεν την πήρε ο Βινίσιους. Την άξιζε και ο Ρόδρι, αλλά θεωρώ αδικία ότι δεν βραβεύτηκε ο Βινίσιους που πήρε και το Champions League και σκόραρε και στον μεγάλο τελικό. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν εκεί, γι' αυτό λέω ότι εδώ στα Globe Soccer Awards πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε με ειλικρίνεια, όπως το κάνετε τόσα χρόνια».

Cristiano Ronaldo: “Vini Jr should be the ballon d’or winner. It was unfair.”



pic.twitter.com/6VGxoHIryC — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) December 27, 2024

