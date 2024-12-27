Λογαριασμός
Βραβεύτηκε ως η ομάδα-αποκάλυψη της χρονιάς ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» βραβεύτηκαν ως η ομάδα-αποκάλυψη του 2024, χάρη φυσικά στην κατάκτηση του Conference League πριν από μερικούς μήνες  

Ολυμπιακός

Την τιμητική του είχε ο Ολυμπιακός στην τελετή απονομής των Globe Soccer Awards!

Οι «ερυθρόλευκοι» βραβεύτηκαν ως η ομάδα-αποκάλυψη του 2024, χάρη φυσικά στην κατάκτηση του Conference League πριν από μερικούς μήνες.

Το βραβείο παρέλαβε αυτοπροσώπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Ντουμπάι, μαζί με λαμπερές παρουσίες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντo, ο Νεϊμάρ και ο Βινίσιους.

Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προταθεί και για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της χρονιάς από τον συγκεκριμένο θεσμό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
