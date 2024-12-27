Βραβεύτηκε ως η ομάδα-αποκάλυψη της χρονιάς ο Ολυμπιακός

Την τιμητική του είχε ο Ολυμπιακός στην τελετή απονομής των Globe Soccer Awards!

Οι «ερυθρόλευκοι» βραβεύτηκαν ως η ομάδα-αποκάλυψη του 2024, χάρη φυσικά στην κατάκτηση του Conference League πριν από μερικούς μήνες.



Το βραβείο παρέλαβε αυτοπροσώπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Ντουμπάι, μαζί με λαμπερές παρουσίες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντo, ο Νεϊμάρ και ο Βινίσιους.



Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προταθεί και για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της χρονιάς από τον συγκεκριμένο θεσμό.

🏆 OFFICIAL: Club Revelation Award at Globe Soccer Awards, Olympiacos. pic.twitter.com/eoKSFWtDt1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.