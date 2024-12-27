Με 50.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον ΠΑΟΚ για το πάρκινγκ της OPAP Arena

Πρόστιμο επέβαλε η ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για τα επεισόδια που ακολούθησαν τον πρώτο προημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Η επιτροπή αναγνώρισε ότι προέκυψε «σοβαρό φαινόμενο βίας» από μέλη της αποστολής του «δικεφάλου του βορρά» στο πάρκινγκ της OPAP Arena και η ποινή που αποφάσισε γι’ αυτό ήταν 50.000 ευρώ.

Δεν υπάρχει κάποια τιμωρία για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, παίκτες και αξιωματούχους του ΠΑΟΚ (παρόλο που η κλήση σε απολογία είχε γίνει για «φερόμενη παραβατική συμπεριφορά αθλητών, του προπονητή και παραγόντων), ενώ θυμίζεται ότι από Δευτέρα αναμένεται και η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ίδια υπόθεση.



Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρει



«Με την υπ’ αριθμό 65/2024 Απόφασή της επέβαλε, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), για σοβαρό φαινόμενο βίας, που έλαβε χώρα στο πάρκινγκ του γηπέδου OPAP ARENA, από την αθλητική αποστολή της η οποία επέβαινε σε πούλμαν, κατά τριών φιλάθλων της ΑΕΚ και της Αστυνομίας, μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις 18/12/2024, για την 6η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας της ΕΠΟ, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.



Το ανωτέρω περιστατικό προκύπτει από την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, τα δεδομένα του συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας (κάμερες) της αθλητικής εγκατάστασης OPAP ARENA, καθώς και από τις Εκθέσεις των παρατηρητών της Διοργανώτριας Αρχής ΕΠΟ και της ΔΕΑΒ».

