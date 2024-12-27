Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έβαλε τους ακόλουθούς της στα social media να απαντήσουν σε ένα κουίζ... μυστηρίου

Μπορεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί για το 2024, όμως η «πράσινη» ΠΑΕ παραμένει… δραστήρια. Την ώρα που οι παίκτες και το staff του Τριφυλλιού απολαμβάνουν τα ρεπό τους, οι άνθρωποι της ομάδας σκανάρουν… τη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση της. Παράλληλα το τμήμα των social media κάνει εξαιρετική δουλειά με τα κουιζάκια!

