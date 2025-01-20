Ασταμάτητος και ιστορικός Μπετανκόρ: Έπιασε ξανά κορυφή -και Ελ Κααμπί- στον πίνακα των σκόρερ και ξεπέρασε Πετρούνοφ

Η αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος, Χεφτέ Μπετανκόρ, συνεχίζει on fire! Με την γκολάρα του για το 2-0 του Πανσερραϊκού κόντρα στη Λαμία, ο 31χρονος έφτασε τα 13 τέρματα σε 16 συμμετοχές(!) στο πρωτάθλημα, πιάνοντας εκ νέου κορυφή και Ελ Κααμπί στον πίνακα των σκόρερ.



Οι δυο τους, θυμίζουμε, ήταν μετά τα δύο γκολ του Μπετανκόρ κόντρα στον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση, με τον Μαροκινό, ωστόσο, να σκοράρει στο Περιστέρι το περασμένο Σάββατο και να πιάνει… 13άρι! Απόψε, όμως, ο Ισπανός βρήκε ξανά δίχτυα και τον ισοφάρισε εκ νέου!

Να σημειωθεί πως ο Μπετανκόρ ανήκει, πλέον, στον Ολυμπιακό και στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα αποφασιστεί αν θα μετακομίσει τώρα στο λιμάνι ή αν θα παραμείνει στον Πανσερραϊκό με τη μορφή δανεισμού από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι.



Το γκολ του, δε, είναι και ιστορικό, καθώς έχει, πλέον, την κορυφαία επίδοση για παίκτη του συλλόγου σε μία σεζόν της Α' Εθνικής/Super League. Ο Βούλγαρος Νικολάι Πετρούνοφ είχε πετύχει 12 τέρματα την περίοδο 1990-91, έχοντας αγωνιστεί σε 33 παιχνίδια.

