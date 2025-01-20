Το μήνυμα του... τρελαμένου Πελίστρι: «Η Αθήνα είναι πράσινη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ με σκορ 1-0 στο ΟΑΚΑ, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και συνεχίζοντας το... κυνήγι του Ολυμπιακού.

Ένας από τους κορυφαίους των «πράσινων» στο ματς αυτό ήταν ο Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ μπήκε απροσδόκητα στην 11άδα και δικαίωσε τον Ρουί Βιτόρια, καθώς όχι μόνο κέρδισε το πέναλτι που χάρισε στην ομάδα του τη νίκη και ήταν διαρκώς απειλητικός, αλλά βγήκε νικητής σε πολλές μονομαχίες κι έδωσε πολλές αμυντικές βοήθειες.



Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως αποθεώθηκε για πρώτη φορά από τον κόσμο στο ΟΑΚΑ όταν αποχώρησε με αλλαγή λίγο πριν το φινάλε, ακούγοντας ρυθμικά το όνομά του. Μία μέρα αργότερα, ο Πελίστρι έδειξε πόσο... τρελαμένος είναι με τον Παναθηναϊκό, με ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό ποστάρισμα!



«Η Αθήνα είναι πράσινη, συνεχίζουμε όλοι μαζί», έγραψε συγκεκριμένα ο διεθνής μεσοεπιθετικός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας το ποστάρισμα ένα κολάζ φωτογραφιών από τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.