Τρεις συλλήψεις για την φωτιά στο Badminton

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, προχώρησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία, ύστερα από συστηματική ανακριτική έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, ταυτοποίησε τους τρεις φερόμενους ως εμπλεκόμενους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι Ρομά, οι οποίοι φέρονται να είχαν εισβάλει στον χώρο με σκοπό να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, οι οποίοι θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η επιτυχής εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας και της συνεργασίας της Δ.Α.Ε.Ε. με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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