Ολυμπιακός: Το Europa League αποθέωσε για ακόμη μία φορά τον Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματά να... ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα και τη φετινή σεζόν!



Μετά την εκπληκτική περσινή του σεζόν όπου πέτυχε συνολικά 33 γκολ σε 50 αγώνες, ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού συνεχίζει το ίδιο «καυτός» και το 2024/25, έχοντας μέχρι στιγμής 17 γκολ σε 28 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις!

Με αφορμή το χθεσινό του τέρμα κόντρα στον Ατρόμητο, στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με σκορ 2-1 στο Περιστέρι, το Europa League αποθέωσε τον 31χρονο φορ μέσω των social media!

«Αγιούμπ Ελ Κααμπί, 17 γκολ στη σεζόν και συνεχίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά της η UEFA.

🇲🇦 Ayoub El Kaabi. 17 goals this season and counting ⚽️#UEL pic.twitter.com/1AbGLPLdNh — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 20, 2025

