Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακός: Το Europa League αποθέωσε για ακόμη μία φορά τον Ελ Κααμπί

Μετά την εκπληκτική περσινή του σεζόν όπου πέτυχε συνολικά 33 γκολ σε 50 αγώνες, ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού συνεχίζει το ίδιο «καυτός» και το 2024/25

Ολυμπιακός: Το Europa League αποθέωσε για ακόμη μία φορά τον Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματά να... ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα και τη φετινή σεζόν!

Μετά την εκπληκτική περσινή του σεζόν όπου πέτυχε συνολικά 33 γκολ σε 50 αγώνες, ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού συνεχίζει το ίδιο «καυτός» και το 2024/25, έχοντας μέχρι στιγμής 17 γκολ σε 28 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις!

Με αφορμή το χθεσινό του τέρμα κόντρα στον Ατρόμητο, στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με σκορ 2-1 στο Περιστέρι, το Europa League αποθέωσε τον 31χρονο φορ μέσω των social media!

«Αγιούμπ Ελ Κααμπί, 17 γκολ στη σεζόν και συνεχίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά της η UEFA.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark