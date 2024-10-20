Ασταμάτητος Άρης - Πάτησε και την Athens Kallithea μέσα σε αποθέωση στο «Κλ. Βικελίδης»

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Άρης που δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει το κυνήγι της κορυφής επικρατώντας με 2-0 της Athens Kallithea για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετατρέποντας το πρωτάθλημα σε χορό για… πέντε.

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους «κίτρινους» που συνεχίζουν να θαμπώνουν με τις εμφανίσεις του αποδεικνύοντας πως φέτος έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να βάλουν φρένο στην τρελή φόρα που έχουν πάρει.

Συνεχίζει η Athens Kallitheaχωρίς νίκη, αν και πάλι ήταν αρκετά επικίνδυνη στη διάρκεια του ματς.

Το μυαλό του κόουτς:

Ο Άκης Μάντζιος επέλεξε να αγωνιστεί με το κλασσικό του 4-2-3-1 όπως και συνηθίζει. Κάτω από την εστία των «κίτρινων» τοποθετήθηκε ο Κου΄πεστα, ενώ η τετράδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Μάγιο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Χουάνκαρ. Το κέντρο του Άρη δεν αλλάζει με τους Μόντσου, Σιφουέντες και Μάνου Γκαρθία να μην αλλάζουν, ενώ στα αριστερά μπήκε ο Ντιαντί και στα δεξιά τον ανέτοιμο Σίστο αντικατέστησε ο Σουλεϊμάνοφ. Μοναδικός προωθημένος το βαρύ πυροβολικό της ομάδας Λορέν Μορόν.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Μάσιμο Ντονάτι επέλεξε το 3-4-1-2 με τον Μπαραγκάν κάτω από τα γκολπόστ. Τριάδα στην άμυνα μπήκαν οι Πασαλίδης, Ισιμάτ-Μιρίν και Μότοκ. Αριστερά τοποθετίθηκε ο Σΐρι και δεξιά ο Χάνουσεκ. Μερκάτι και Ματίγια μπήκαν στα χαφ, ενώ μπροστά τους ήταν ο Ντιμίτριους. Ο Ουλντρίκις με τον Τζιάνι αποτέλεσαν την δυάδα της επίθεσης.

