Rising Stars: Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι «αιωνίων» επί του Παναθηναϊκού

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στο Rising Stars βάφτηκε... ερυθρόλευκο!



Το βράδυ της Κυριακής (20/10), ο Ολυμπιακός επικράτησε με σχετική άνεση με σκορ 78-65 του Παναθηναϊκού στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η ομάδα τουείχε το πάνω χέρι στο σκορ από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, με τους «πράσινους» να παλεύουν συνεχώς να μειώσουν τη διαφορά και να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του ματς. Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι»ρεκόρ, όσο έχει και το «τριφύλλι», το οποίο υπέστη την πρώτη του ήττα στη σεζόν.Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ομε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τοννα ακολουθεί σε απόδοση (17π.). Για τον Παναθηναϊκό, ξεχώρισαν οικαιμε 18 και 17 πόντους αντίστοιχα.12-18, 33-39, 49-60, 65-78.

