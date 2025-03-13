Λογαριασμός
Αρτέμιο Φράνκι: Η εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού, τα έργα, οι λάμπες βελτίωσης (vids)

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Αρτέμιο Φράνκι τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στη Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στην Ιταλία για την ρεβάνς κόντρα στη Φιορεντίνα. Οι “πράσινοι κυνηγάνε” την πρόκριση στους “8” του Conference League, ενώ το Paopantou.gr ακολούθησε την αποστολή του Τριφυλλιού. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παγκάκης θα περιγράψει την αναμέτρηση της ομάδας του Ρουί Βιτόρια κόντρα στους “Βιόλα”. 

Ακόμη, ο “πράσινος ρεπόρτερ” σας “ξενάγησε” στο γήπεδο που θα λάβει χώρα ο αγώνας, το Αρτέμιο Φράνκι. 

Δείτε τα βίντεο στο paopantou.gr 

