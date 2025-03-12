Με προπόνηση που έγινε σήμερα στο Κορωπί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση του με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

«Την τελευταία του προπόνηση πριν την καθοριστική ρεβάνς της φάσης των «16» του UEFA Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα έκανε ο Παναθηναϊκός το πρωί της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, ενώ θεραπεία έκανε ο Κώτσιρας», αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τους πράσινους, η οποία συνεχίζει:

«Στην αποστολή για την Ιταλία μετέχουν όλοι οι διαθέσιμοι και εντός ευρωπαϊκής λίστας ποδοσφαιριστές».

Συγκριτικά με την προηγούμενη αποστολή του τριφυλλιού υπάρχει μόνο μια διαφοροποίηση. Ο Κώτσιρας είναι εκτός καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ ενώ στην αποστολή είναι ο Πελίστρι ο οποίος απουσίαζε από τον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά οι παίκτες:

Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Φικάι, Νταμπίζας, Μπρέγκου, Πελίστρι.

