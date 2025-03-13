Λογαριασμός
Σιμεόνε προς δημοσιογράφους: «Σηκώστε χέρι όποιος είδε και τη δεύτερη επαφή στο πέναλτι»

Την επιβεβαίωση πως ουδείς ήταν σίγουρος για την παράβαση στο πέναλτι του Άλβαρες πήρε ο Σιμεόνε, όταν ζήτησε από τους δημοσιογράφους να τοποθετηθούν

Ντιέγκο Σιμεόνε

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε και η Ατλέτικο Μαδρίτης έμειναν με φοβερά παράπονα μετά τη ρεβάνς των «16» του Champions League απέναντι στη Ρεάλ, από τη στιγμή που τα πάντα κρίθηκαν στο ακυρωθέν πέναλτι του Χούλιαν Άλβαρες για επαφή και με τα δυο πόδια στην μπάλα, κατά την εκτέλεση από την άσπρη βούλα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο «Τσόλο» ξεσήκωνε τον κόσμο ώστε ν' αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια, ρωτούσε τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου και πήρε την επιβεβαίωση που ήθελε:

«Αν κάποιος είδε πράγματι ότι ο Χούλιαν έκανε διπλή επαφή με την μπάλα στο πέναλτι, ας σηκώσει το χέρι του. Ελάτε... Τι; Κανένας;» είπε, αφού και οι ρεπόρτερ δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν με σιγουριά επ' αυτού.

