Conference League: Στην κόψη του ξυραφιού για τα 8 εισιτήρια

Κάτοχο αποκτούν τα οκτώ εισιτήρια για την προημιτελικά φάση του Conference League, με τις ρεβάνς για τη φάση των «16» να διεξάγονται απόψε.



Τα περισσότερα ζευγάρια είναι στην κόψη του ξυραφιού, με τη Λουγκάνο να υποδέχεται την Τσέλιε έχοντας χάσει 1-0 στη Σλοβενία - και τον νικητή να παίζει με Φιορεντίνα ή Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα των «16»

υποδέχεται την Κοπεγχάγη έχοντας επικρατήσει 2-1 στη Δανία, ενώ ηφιλοξενεί τηνέχοντας προίκα το 2-2 στη Σεβίλλη.Η δε, πάει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει την Τζουργκάρντεν, την οποία είχε νικήσει 1-0 εντός έδρας.Από εκεί και πέρα, ηέχει μεγάλο προβάδισμα μετά το 3-0 ενάντια στη Σερκλ Μπριζ, με τηνα είναι το φαβορί στη φιλοξενία της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την οποία είχε φέρει 1-1 στη Βοσνία.Τέλος, στη Βαρσοβία, ηθα επιχειρήσει να διαφυλάξει το εύθραυστο 3-2 που είχε πετύχει κόντρα στη Λέγκια.Σερκλ Μπριζ-Γιαγκελόνια (0-3)Λουγκάνο-Τσέλιε (0-1)Ραπίντ Βιέννης-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (1-1)Τζουργκάρντεν-Πάφος (0-1)Γκιμαράες-Μπέτις (2-2)Φιορεντίνα-Παναθηναϊκός (2-3)Λέγκια Βαρσοβίας-Μόλντε (2-3)Τσέλσι-Κοπεγχάγη (2-1)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.