Παναθηναϊκός: Στη Φλωρεντία για τη μεγάλη ευκαιρία

Στο πρώτο παιχνίδι και κυρίως στο δεύτερο μέρος, έδειξε μερικά σημάδια από το ευρωπαϊκό παρελθόν του, για το οποίο ο σύλλογος καμαρώνει.



Απόψε στο «Αρτέμιο Φράνκι» (22:00 CosmoteSport 3 HD, ANT1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sport-fm.gr) οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να δείξουν ότι κάτι μπορούν να θυμίσουν προς τους εαυτούς τους και τον κόσμο από τον... Panathinaikos, αρκεί, όπως είπε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, άπαντες ν' αντιμετωπίσουν τη ρεβάνς με τη Φιορεντίνα σαν να ολοκληρώθηκε στο 0-0 η πρώτη αναμέτρηση.

Ο Πορτογάλος κόουτς του «τριφυλλιού» σχολίασε ότι θέλει στη δική του εποχή στο κλαμπ αυτό το σύνολο των παικτών και των ανθρώπων που απαρτίζουν το αγωνιστικό κομμάτι ν' αφήσουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του Παναθηναϊκού και με αυτό το σκεπτικό έχει καταστρώσει τα σχέδιά του για το δεύτερο 90λεπτο απέναντι στους «βιόλα».

Οι «πράσινοι» σχεδιάζουν να παραταχθούν με 11άδα που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές, με τον Ντραγκόφσκι να υπερασπίζεται τα δοκάρια της ομάδας και την τετράδα των Βαγιαννίδη, Αράο, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Η τριάδα στα χαφ φαίνεται πως θ' απαρτίζεται από τους Σιώπη, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ, οι Τετέ και Τζούρισιτς θα βρεθούν στα άκρα της επίθεσης και το ερωτηματικό παραμένει για την αιχμή του δόρατος, με τους Σφιντέρσκι και Ιωαννίδη να διεκδικούν με ίδιες αξιώσεις τη φανέλα του βασικού φορ.



Ο Παναθηναϊκός έχει να βρεθεί σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη σεζόν 2002-2003, όταν τότε στο παλιό Κύπελλο UEFA και μετά από μεγάλη νίκη στο Πόρτο (1-0), οι «δράκοι» έφτασαν στην Αθήνα και γύρισαν την εις βάρος τους κατάσταση για να συνεχίσουν εκείνοι στο θεσμό (2-0) και να φτάσουν μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου, τότε, απέναντι στη Σέλτικ.

