Πάλη: 3 Ελληνες παλαιστές στα ρεπεσάζ

Με τρεις Ελληνες αθλητές να είναι στον δρόμο για τα χάλκινα μετάλλια συνεχίζεται σήμερα το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 που διεξάγεται στα Τίρανα.



Οι Βασίλης Παπαγεωργίου, Μάριος Καπανταής και Γιώργος Χριστοφορίδης, θα παλέψουν να διεκδικήσουν μία θέση στο βάθρο μέσω των ρεπεσάζ.

Στα 55κ. της ελληνορωμαϊκής ο Βασίλης Παπαγεωργίου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Μπαρτοσίκ και αν επικρατήσει θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο με τον Αζέρο Αλίγεβ.



Στα 63κ. ο Μάριος Καπανταής θα αγωνιστεί με τον Σουηδό Βαφάι και αν νικήσει θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στον Βούλγαρο Εμίλοβ.



Στα 130κ. ο Γιώργος Χριστοφορίδης θα αντιμετωπίσει τον Αρμένιο Κουρντιάν και αν επιβληθεί θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο με τον Γεωργιανό Τσιλασβίλι.



Στη μάχη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ρίχνονται ακόμα δύο Ελληνες αθλητές. Ό Αρίωνας Κολιτσόπουλος θα αντιμετωπίσει στα 72κ. τον Αρμένιο ΤαρβακιλιΛάντζε, ενώ ο Γιώργος Παπαγεωργίου στα 60κ΄. θα αγωνιστεί απέναντι στον Ανεξάρτητο αθλητή Τζαβαντιάν

