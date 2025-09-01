Ολυμπιακός: Έφτασε εν μέσω αποθέωσης ο Ποντένσε: «Ήρθα για να μείνω»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα γι’ ακόμα μια θητεία στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο «Ελ.Βενιζέλος» κατά την άφιξή του, λίγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας.
«Τρέμουν τα πόδια μου» είπε όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του βλέποντας την αγάπη των οπαδών προς το πρόσωπό του, προσθέτοντας πως: «Αν μου πείτε να μείνω και για 10 χρόνια εδώ, θα μείνω».
@sporfm946 Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και γνώρισε θερμότατη υποδοχή #sporfm #olympiacos #podence ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.