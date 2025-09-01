Ολυμπιακός: Έφτασε εν μέσω αποθέωσης ο Ποντένσε: «Ήρθα για να μείνω»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα γι’ ακόμα μια θητεία στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ.



Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο «Ελ.Βενιζέλος» κατά την άφιξή του, λίγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας.

«Τρέμουν τα πόδια μου» είπε όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του βλέποντας την αγάπη των οπαδών προς το πρόσωπό του, προσθέτοντας πως: «Αν μου πείτε να μείνω και για 10 χρόνια εδώ, θα μείνω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.