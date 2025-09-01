Φενέρμπαχτσε: Πήρε για 3+1 χρόνια τον Ασένσιο

Παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι και επίσημα ο Μάρκο Ασένσιο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός (που δεν υπολογιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν) είχε φτάσει εδώ και μέρες σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα.

Αφότου υπέγραψε λοιπόν το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του (διάρκειας 3+1 χρόνων), ανακοινώθηκε η απόκτησή του.

Η μεταγραφή θα στοιχίσει στη Φενέρ περίπου 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ασένσιο προέρχεται από γεμάτη σεζόν, με 37 συμμετοχές συνολικά (τις 17 εκ των οποίων στην Άστον Βίλα, όπου αγωνίστηκε δανεικός από τον Γενάρη και μετά).

