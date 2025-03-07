Η ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από τη Φενέρμπαχτσε στην Ιταλία (76-100) συνδυάστηκε με δύο σοβαρούς τραυματισμούς, των Νίκολα Μίροτιτς και Φρέντι Γκιλέσπι, με διαφορά λίγων λεπτών.

Πιο σοβαρή φαίνεται πως είναι η κατάσταση του Μαυροβούνιου (με ισπανική υπηκοότητα) πάουερ φόργουορντ, ο οποίος χτύπησε στη μέση. Υπάρχει ανησυχία ακόμη και για κάταγμα στον κόκκυγα, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα σημαίνει πως χάνει το υπόλοιπο τουλάχιστον της Ευρωλίγκας. Αναμένονται οι εξετάσεις που θα κάνει, καθώς λόγω του οιδήματος στο σημείο δεν μπόρεσαν να γίνουν άμεσα.

Πιο καλά είναι τα νέα για τον Γκιλέσπι. Ο Αμερικανός σέντερ έπεσε με το κεφάλι στο παρκέ και αποχώρησε με φορείο. Ωστόσο φαίνεται πως απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και μετά από το πέρας περίπου μιας ημέρας που επιβάλλει το πρωτόκολλο για την παρακολούθηση της υγείας του, θα πάρει εξιτήριο έχοντας απλώς μια βαριά διάσειση.

