Ο Δημήτρης Διαμαντίδης στην κλήρωση του Eurobasket 2025 Γυναικών

Διά χειρός Δημήτρη Διαμαντίδη θα γίνουν γνωστοί οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών στο Eurobasket 2025 Γυναικών (18-29/6), καθώς όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ ο «3D» θα δώσει το παρών στην κλήρωση της διοργάνωσης το προσεχές Σάββατο (8/3), που θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες του τουρνουά, μαζί με την Ιταλία, την Τσεχία και τη Γερμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2025 θα αρχίσει να παίρνει… μορφή από το απόγευμα του Σαββάτου με την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τους αντιπάλους της και διά χειρός Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ένας αθλητής από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, ο οποίος έγραψε ιστορία και με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας θα βρίσκεται μεθαύριο (8/3, 20.00) στην κλήρωση του Ευρωμπάσκετ Γυναικών και μαζί με την Σαντρίν Γκρουντά θα είναι ταυτόχρονα οι λαμπροί προσκεκλημένοι της διαδικασίας και αυτοί που εν μέρει θα ορίσουν την τύχη των ομίλων.

Ο Διαμαντίδης είναι πρωταγωνιστής σε μεγάλες στιγμές της Εθνικής Ανδρών όπως την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2005 με το «βάλ’το αγόρι μου» να ηχεί ακόμη στα αυτιά μας 20 χρόνια μετά από εκείνον τον αλησμόνητο ημιτελικό με τη Γαλλία στο Βελιγράδι. Ή όπως τη νίκη επί των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον ημιτελικό του 2006 στην Σαϊτάμα, όπου ο Σιζέφσκι τον ανακήρυξε «τον καλύτερο σουτ της Εθνικής Ομάδας». Και έχει πανηγυρίσει με τον Παναθηναϊκό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας τρεις φορές, το πρωτάθλημα Ελλάδας εννέα φορές και το κύπελλο Ελλάδας δέκα φορές.

Οι ατομικές του διακρίσεις συνθέτουν μια πολύ μεγάλη λίστα: MVP της Ευρωλίγκας το 2011, MVP του Final Four της Ευρωλίγκας το 2007 και το 2011, τέσσερις φορές στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας (2007, 2011, 2012, 2013), έξι φορές καλύτερος αμυντικός της Ευρωλίγκας, πρώτος σε ασίστ στο Ευρωμπασκετ 2005 και μέλος της καλύτερης πεντάδας, έξι φορές MVP του πρωταθλήματος Ελλάδας, τέσσερις φορές MVP των τελικών του πρωταθλήματος… Τα επιτεύγματά του είναι ουκ ολίγα, στη λίστα μπορεί να προστεθούν πολλές… αράδες ακόμη που βοηθούν να καταλάβουμε μόνο ένα κομμάτι του παίκτη που ήταν ο Διαμαντίδης στο παρκέ!».

