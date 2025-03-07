Αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση του αστείρευτου ταλέντου εκατέρωθεν. Αυτό χαρακτηρίζει τη σχέση του Κέντρικ Ναν με τον Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο ένας πλέκει το εγκώμιο του άλλου.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού κλήθηκε να σχολιάσει τον Βεζένκοφ και τον αποθέωσε, κάνοντας ειδική αναφορά στο στυλ του παιχνιδιού του φόργουορντ του Ολυμπιακού, το οποίο χαρακτήρισε και μοναδικό.

Μάλιστα, τόνισε πως κανένας δεν μπορεί να σκοράρει όπως αυτός, διότι δεν χρειάζεται να έχει την μπάλα στα χέρια του. Υπενθυμίζεται πως ο Βεζένκοφ είχε αποθεώσει από την πλευρά του τον Ναν, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερος παίκτης της Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά – κυρίως – είναι σπουδαίος τύπος. Και μόνο που τον βλέπω να παίζει, αυτό που κάνει είναι απίστευτο, μοναδικό. Κανείς δεν σκοράρει όπως αυτός για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ αποτελεσματικός χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του συνεχώς. Είναι πολύ σπάνιο αυτό στο μπάσκετ, δεν το κάνουν πολλοί. Το ταλέντο του είναι εμφανές, είναι σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος».

Kendrick Nunn on Sasha Vezenkov👀



“Nobody does it like he does” pic.twitter.com/9oprTJ9NQi — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.