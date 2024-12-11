Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε σε πολύ καλή στιγμή και με όλους τους παίκτες να βοηθάνε»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (12/12, 19:45) την Τβέντε για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα και τόνισε πως η ομάδα του θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι με την κατάλληλη σοβαρότητα, ενώ αναφέρθηκε και στους Γουίλιαν, Τσικίνιο, Γκαρθία.

Για την σπουδαιότητα του αγώνα: «Όλοι με ρωτάνε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μας δώσει απευθείας πρόκριση. Δεν είναι τελικός. Είναι πολύ σημαντικό αλλά έχουμε 2 παιχνίδια στη συνέχεια. Θα το αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα».

Για το αν θα υπάρξει έκπληξη από την Κ19: «Υπάρχουν πολλοί παίκτες. Πολύς κόσμος. Ο Παπακανέλλος έπαιξε με τους Νέους».

Για τους Γκαρθία και Τσικίνιο ανέφερε: «Θέλω να συγχαρώ τους Νέους για τη μεγάλη πρόκριση. Τους παρακολουθούμε και τους συγχαίρουμε. Ο Γιάρεμτσουκ είναι έτοιμος να βρεθεί στην ομάδα με μάσκα. Θα κριθεί σήμερα για τον Ντάνι και Τσικίνιο. Δεν προπονήθηκαν χθες. Όπως είπε και ο Ορτέγκα υπάρχουν παίκτες. Ακόμα και εάν δεν είναι διαθέσιμοι ελπίζουμε να μην μας λείψουν».

Ενώ για τον Γουίλιαν είπε πως αύριο θα κριθεί αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι.

Για τα στοιχεία που θα ήθελε να δει απάντησε: «Τα δυο αυτά παιχνίδια ήταν διαφορετικά. Απέναντι στη Στεάουα υπήρχε έλλειψη αποφασιστικότητας. Κόντρα στη Ρέιντζερς ήταν πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε πολύ καλή στιγμή και με όλους τους παίκτες να βοηθάνε. Αύριο θα δείξουμε - θεωρώ - μία πολύ πιο καλή εικόνα από αυτή που δείξαμε με Στεάουα και Ρέιντζερς».

Για την Τβέντε και για το αν είδε το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν: «Η Τβέντε είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι τυπική ολλανδική ομάδα με 2 εξτρέμ και με κέντρο που ζητάει μπάλα. Εμάς μας αρέσει το πώς παίζει Αυτό το παιχνίδι δηλαδή σε σχέση με εμάς. Δεν πρέπει να στεκόμαστε στο παιχνίδι που έκανε. Δεν πρέπει να ξεγελαστούμε από το ένα μεμονωμένο κακό παιχνίδι που έκανε».

