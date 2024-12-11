Λογαριασμός
Επίσημο: Σε 3+3 χώρες το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, στη Σαουδική Αραβία εκείνο του 2034

Το τουρνουά του 2034 ενδέχεται να γίνει Ιανουάριο, λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και Ραμαζανιού

Mundial

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, όμως πλέον είναι επίσημο. Το Παγκόσμια Κύπελλα του 2030 ανατέθηκε σε 3+3 χώρες και του 2034 ανατέθηκε στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, η διοργάνωση του '30 θα διεξαχθεί σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, με Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη να φιλοξενούν από έναν αγώνα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας.

Όσον αφορά εκείνο του '34, οι Σαουδάραβες ήταν οι μοναδικοί που είχαν θέσει υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα να τους δοθεί το χρίσμα, παρά τις φωνές για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρνουά του 2034 ενδέχεται να γίνει Ιανουάριο, λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και Ραμαζανιού.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μουντιάλ Σαουδική Αραβία FIFA
