Μεγάλη στιγμή στην ιστορία του Άρη. Η μεταβίβαση των μετοχών της «κίτρινης» ΚΑΕ στον Ρίτσαρντ Σιάο οριστικοποιήθηκε, κάτι που σημαίνει πως η νέα και πολύ ελπιδοφόρα εποχή της ομάδας ξεκινάει.

Το μόνο που απέμενε για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ήταν η σημερινή (2/7) έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Άρης στο Nick Galis Hall. Μάλιστα, χιλιάδες φίλοι του συλλόγου βρέθηκαν στο «Αλεξάνδρειο» έτσι ώστε να γιορτάσουν αυτή τη σπουδαία στιγμή, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.

Ο πρόεδρος του ΑΣ, Λευτέρης Αρβανίτης, μίλησε πρώτος και ανέλυσε τις λεπτομέρειες της πρότασης του επενδυτικού ομίλου, ενώ στη συνέχεια, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, δικηγόρος του ερασιτέχνη, ζήτησε τη ψήφο των μελών.

«Θα επενδύσουν αρχικά στο γήπεδο, στις υποδομές. Έχουν κάνει ήδη την πρώτη πρόσληψη, του GM. Δεν θα πω το όνομά του, θα το ανακοινώσουν εκείνοι. Τις μετοχές θα τις παρει ένα επενδυτικό fund. Θα έχει έδρα την Ευρώπη, για να γίνουν πιο εύκολα οι διαδικασίες, να περάσουν πιο γρηγορα τον έλεγχο της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού.

Θα αποφασίσουν ποια θα είναι τα μέλη της διοίκησης. Έχουν ήδη δύο ανθρώπους, τους γνωρίζετε. Θα κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον 3,5 εκατ. ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2025 θα δοθεί η τελευταία δόση αποπληρωμής των χρεών», είπε αναλυτικά ο Αρβανίτης.

Τελικά, το σώμα μελών του Ερασιτέχνη ενέκρινε ομόφωνα τη μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτικό όμιλο του Σιάο, μέσα σε... πανζουρλισμό. Πλέον, απομένει η έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ώστε να τελειώσει το τυπικό κομμάτι της εν λόγω υπόθεσης, που μπορεί να αποτελέσει τομή στη σύγχρονη ιστορία του Άρη.

Κάπως έτσι, ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης μπαίνει και επίσημα σε μία νέα εποχή. Η ανυπομονησία του κόσμου είναι μεγάλη, καθώς η μεγάλη οικονομική δύναμη του συγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού, υπόσχεται σημαντική βελτίωση και κάνει τους φίλους του «Αυτοκράτορα» να ονειρεύονται επιστροφή στις... παλιές δόξες!

Ποιος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο

Σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ασιατικής καταγωγής επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του αθλητισμού και της τεχνολογίας, αποτελώντας ήδη μια ανερχόμενη μορφή στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Ο Σιάο είναι ιδρυτής και επικεφαλής του RHC Group, ενός fund που έχει ως βασικό πεδίο ενασχόλησης τις επενδύσεις στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει τη J17 Capital Inc., μια ιδιωτική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ιδρύθηκε εν μέσω πανδημίας το 2020 και επενδύει σε startup εταιρείες τεχνολογίας και ψηφιακού περιεχομένου. Στο επενδυτικό του portfolio περιλαμβάνεται και η Overtime, μία από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές πλατφόρμες στις ΗΠΑ.

Αν και μόνιμος κάτοικος Τορόντο, ο Σιάο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με το Μιλγουόκι και τους Μπακς, όντας σταθερά παρών στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Η σχέση του με τον οργανισμό είναι περισσότερο προσωπική παρά επαγγελματική, καθώς συνδέεται με την οικογένεια του πρώην ιδιοκτήτη Μαρκ Λάσρι και τους γιους του Τζέιμι Ντίναν, νυν συνιδιοκτήτη της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.