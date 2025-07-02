Και επίσημα στην πατρίδα του επέστρεψε ο Γιόνι Ότο. Ο Ισπανός μπακ ανακοινώθηκε από την Αλαβές μέχρι το 2027, με τον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει την παραχώρησή του με ελεύθερη μεταγραφή και να τον αποχαιρετά.

Ο 31χρονος ήρθε στον «δικέφαλο του βορρά» στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου του 2024. Φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα για 53 αγώνες, μοίρασε 5 ασίστ, και κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Γιόνι Όττο στην Αλαβές, με ελεύθερη μεταγραφή.

Ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι με έναν πρωταθλητή.

Γιόνι, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας σου!



