Ο Δημήτρης Τσακμάκης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ατρόμητου για ακόμη δύο χρόνια, καθώς το «αστέρι» ανακοίνωση τη συφμωνία των δύο πλευρών.

Με 35 συμμετοχές και 2 γκολ από το 2023, ο 26χρονος στόπερ αποτελεί πια σταθερά του ρόστερ και αναπόσπαστο κομμάτι του κορμού της ομάδας, ενώ βρίσκεται ήδη με την αποστολή στην Πτολεμαΐδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Τσακμάκη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης αποτελεί παίκτη της ομάδας μας από το καλοκαίρι του 2023 και έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 35 συμμετοχές, σκοράροντας και δύο γκολ, ενώ με την επέκταση του συμβολαίου του θα αποτελέσει έναν από τους «παλιότερους» του ρόστερ.

Μετά και την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Τσακμάκης, που βρίσκεται ήδη με την αποστολή της ομάδας στην Πτολεμαΐδα, πραγματοποίησε και δηλώσεις για το νέο του συμβόλαιο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ατρόμητο. Είναι αυτό που ήθελα και ειλικρινά έπειτα από δύο χρονιά εδώ στο Περιστέρι, νιώθω ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Χρόνο με τον χρόνο οι ευθύνες αυξάνονται, αλλά είμαι στον Ατρόμητο για να δικαιώσω αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται και θέλω να ευχαριστήσω διοίκηση και τεχνικό διευθυντή, αλλά και τον νέο μας προπονητή. Ολοι μαζί θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε μια πετυχημένη σεζόν για τους φιλάθλους μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.