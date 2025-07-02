Λογαριασμός
Παγκάκης: Μόνο φιλικό δεν ήταν - Ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια αχνοφαίνεται

Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει το πρώτο crush-test του Παναθηναϊκού

Νίκος Παγκάκης

Ολοκληρώθηκε το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό του Ρούι Βιτόρια και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία καθώς οι “πράσινοι” επικράτησαν με 3-0 κόντρα στη Μέταλιστ. Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει την αναμέτρηση που δεν ήταν ένα απλό ήρεμο φιλικό καθώς υπήρχαν πολλές εντάσεις και διακοπές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ρυθμός. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και διαμόρφωσε το 3-0. 

