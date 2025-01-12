Παναθηναϊκός – Βίκινγκουρ: Μεταγραφική ενίσχυση για τους Ισλανδούς

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει τρεις διαδοχικές νίκες στη League Phase του Conference League και έτσι πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί θα συναντήσει την ισλανδική Βίκινγκουρ η οποία τερμάτισε στην 19η θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα γίνει στις 12/2 με γηπεδούχο τη Βίκινγκουρ. Το παιχνίδι δεν μπορεί να διεξαχθεί στη φυσική έδρα της ομάδας και έτσι αναζητεί γήπεδο εκτός Ισλανδίας με την Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι να είναι τα φαβορί. Στις 20/2 θα γίνει η ρεβάνς των δύο ομάδων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

