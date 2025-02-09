Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα πολύ ωραίο τέρμα του Σαβέριο στο 43’ και μια «ανακάλυψη» του Όμερς, που καταλόγισε πέναλτι το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Μορόν στο 50’, έκριναν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των «κίτρινων», καθώς σκόραραν σε δύο καίρια σημεία.

Με το «τριφύλλι» να έχει τις στιγμές του για να σκοράρει πρώτο αλλά να μην δείχνει την εικόνα που άρμοζε σε ένα ματς-τελικό, έχοντας κάκιστες επιλογές σε επίπεδο τελειωμάτων στο πρώτο ημίχρονο αλλά και έλλειμα ενέργειας/ψυχολογίας, συνολικά.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 33 βαθμούς και πήγε στο -5 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Βόλο. Την ώρα που ο Άρης ανέβηκε στους 21 πόντους και φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό, την ίδια μέρα.

Στο… μυαλό των κόουτς

Ο Άρης παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Κουέστα στην εστία και τους Μεντίλ, Βέλεθ, Φαμπιάνο και Μοντόγια τετράδα στα μετόπισθεν. Σιφουέντες και Μόντσου ήταν οι δύο «κόφτες», ενώ Σπίκιτς και Σαβέριο αγωνίστηκαν στα άκρα και ο Νταρίντα πίσω από τον Μορόν που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσέριν-Μαξίμοβιτς στον άξονα, τον Ουναΐ μπροστά τους και τους Τετέ-Τζούριτσιτς στα πλευρά του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή της μπάλας με το καλημέρα, την κυκλοφόρησε με υπομονή, παίζοντας παράλληλα κυρίως από την δεξιά του πλευρά, αλλά χωρίς να βρει τους κενούς χώρους που θα του το επέτρεπαν, δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός.

Με τον Άρη να πιέζει αρκετά ψηλά, για να μην επιτρέψει στον αντίπαλο του να κάνει παιχνίδι, εφαρμόζοντας επιθετική άμυνα και ψάχνοντας μια καλή μετάβαση για να βγει σε θέση βολής, αφού περίμενε πίσω από την μπάλα.

Κάπως έτσι, η πρώτη ευκαιρία καταγράφηκε στο 13’, από την ωραία διαγώνια μπαλιά-τρύπα του Ουναΐ, με τον Μλαντένοβιτς να πατάει περιοχή και να σουτάρει από αριστερά, αλλά να αστοχεί.

Η μορφή του αγώνα παρέμεινε ίδια, αλλά, μετά το 20ο λεπτό, ο ρυθμός ανέβηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εκατέρωθεν ευκαιρίες για να πετύχουν ένα τέρμα.

Πρώτα από πλευράς «πράσινων», με το δυνατό σουτ του Τσέριν στο 24’ να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κουέστα και την προβολή του Τετέ στο δεύτερο δοκάρι, τρία λεπτά μετά, να είναι άστοχη…

Για να έρθουν οι δύο πολύ καλές επεμβάσεις του Λοντίγκιν, στο 28’ και στο 32’, στις προσπάθειες των γηπεδούχων και δη των Σιφουέντες και Σαβέιρο αντίστοιχα.

Με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω… σταθερά, ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να φτάσει κοντά στο γκολ σε δύο ακόμα περιπτώσεις. Με τον Βέλεθ να βάζει σωτήρια κόντρα στο σουτ του Ουναΐ στο 38’ και τον Κουέστα να βγάζει με δυσκολία το «πονηρό» σουτ του Τζούριτσιτς «στο καπάκι»…

Και, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού δεν έγινε το 0-1, ήρθε το 1-0. Όταν, σε μια αντεπίθεση του Άρη ο Σαβέιρο με φαλτσαριστό σουτ από μέσα και αριστερά της περιοχής, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα… ψυχρολουσία για το «τριφύλλι» καθώς στο 48ο λεπτό ο διαιτητής Όσμερς αποφάσισε να καταλογίσει πέναλτι, σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Πάλμερ-Μπράουν και Μορόν.

Ένα πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ και στο 2-0 ο Ισπανός σέντερ φορ των «κίτρινων» δύο λεπτά αργότερα, βάζοντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο και ταυτόχρονα τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του!

Βλέποντας την προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού, ο Βιτόρια αποφάσισε να βάλει στο ματς τον Γερεμέγεφ αντί του Τσέριν και να αλλάξει το σύστημα του σε 4-4-2, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Πάντως… προκοπή δεν είδε, αφού με εξαίρεση ένα γυριστό σουτ του Μαξίμοβιτς στο 74’, άλλη τελική δεν κατέγραψε η ομάδα του, παρότι ανέβασε την πίεσή της και προσπάθησε να βγάλει αντίδραση.

Ο Άρης είχε κι αυτός μια ακόμα καλή στιγμή, με ένα σουτ του Μοντόγια, ενώ δεν πτοήθηκε ούτε με την νέα αλλαγή σχηματισμού των φιλοξενούμενων, στο 83ο λεπτό, με την είσοδο του Μπακασέτα και το 3-5-2.

Κρατώντας το υπέρ του 2-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Όσμερς και δίνοντας τέλος το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

