Πρόβλημα για Γιάννη: Τραυματίστηκε στη γάμπα, χάνει το All-Star Game

Aτυχία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας σταρ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα και δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο την επόμενη Κυριακή (16/02).

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο τραυματισμός δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο «Greek Freak» θα χάσει τη μεγαλύτερη «γιορτή» του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και τα ματς των Μπακς με Σίξερς, Γουόριορς και Τίμπεργουλβς αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης είχε τερματίσει πρώτος στην ψηφοφορία του All-Star Game, και θα βρισκόταν στην ομάδα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, μαζί με τους Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νικόλα Γιόκιτς, Ντόνοβαν Μίτσελ, Αλπερέν Σενγκούν, Πασκάλ Σιάκαμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Δυστυχώς, η ατυχία του «χτύπησε την πόρτα» και δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί για 9η φορά στο συγκεκριμένο event στην καριέρα του, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί από τη λίγκα ο αντικαταστάτης του.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo will be sidelined through the next week due to a mild calf strain and will miss the NBA All-Star Game next Sunday, sources tell ESPN. Antetokounmpo, out since Feb. 2, is expected to return to action shortly after All-Star break. pic.twitter.com/wl8Lu6yWNq — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

