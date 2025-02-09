Βρήκε τον... μάστορά του στο πρόσωπο του Asteras AKTOR ο Ολυμπιακός.

Μετά την ήττα στην Τρίπολη στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με σκορ 1-0, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν νέα «γκέλα» από τους Αρκάδες, μένοντας το βράδυ της Κυριακής (09/02) στο εντός έδρας 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Παρά το γεγονός πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριάρχησε απόλυτα στο ματς, κλείνοντας τους φιλοξενούμενους στα δικά τους καρέ, ενώ, έχασε σωρεία ευκαιριών στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε ποτέ αν βρει το γκολ της ανατροπής, βάζοντας έτσι... φωτιά στην κορυφή του πρωταθλήματος!

Το σκορ άνοιξε ο Καλτσάς στο 4ο λεπτό με τον Καλτσά, για να ισοφαρίσει ο Τσικίνιο στο 11'. Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στους 48 βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να ακολουθούν στο -5, έχοντας ματς λιγότερο!

