Άρης – Παναθηναϊκός: Για αυτό έμειναν εκτός οι Σφιντέρσκι και Ντραγκόφσκι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League με στόχο τη νίκη. Οι «πράσινοι» θέλουν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή ενώ ευελπιστούν σε «γκέλα» του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα. Ο Ρουί Βιτόρια δεν έχει στη διάθεση του τους Αράο, Γεντβάι και Πελίστρι ενώ δύο νέες απουσίες προέκυψαν.

