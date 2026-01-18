Άρης Betsson: Πολύ ψηλά στη λίστα των γκαρντ η περίπτωση του Κόρι Τζόσεφ

Ο Άρης Betsson σκανάρει εδώ και αρκετό καιρό την αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ του και ειδικά των θέσεων των γκαρντ, αναζητώντας έναν παίκτη από το… πάνω ράφι που θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή γραμμή των «κίτρινων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς φαίνεται πως έχει βρει τον «εκλεκτό» στο πρόσωπο του άλλοτε ΝΒΑερ, Κόρι Τζόσεφ!

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ ανήκει στη Μονακό από τις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί με τον σύλλογο του Βασίλη Σπανούλη λόγω των οικονομικών προβλημάτων και της απαγόρευσης μεταγραφών που έχουν επιβληθεί στους Μονεγάσκους.

Έτσι λοιπόν, ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον έμπειρο πόιντ γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί για 14 σεζόν στο ΝΒΑ!

Έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μάτζικ, Γουόριορς, Κινγκς, Ράπτορς, Πέισερς, Πίστονς και Σπερς, ο Τζόσεφ μετρά 866 συμμετοχές στη regular season του ΝΒΑ, με μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,9 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ.

