Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός μετά τη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, ασκώντας σκληρή κριτική σε συγκεκριμένους παίκτες του.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα όσων ήρθαν από τον πάγκο, τονίζοντας: «Μερικοί παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν έτσι. Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τις λύσεις που πρέπει να βρεθούν ενόψει της απαιτητικής συνέχειας και της διπλής εβδομάδας στην Ευρωλίγκα, απάντησε: «Δεν μπορώ να βρω εγώ τη λύση. Οι παίκτες πρέπει να τη βρουν».

Ο Αταμάν στάθηκε επίσης στις απουσίες -με πιο σημαντική αυτή του Κέντρικ Ναν- επισημαίνοντας ότι η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μεγαλύτερη ένταση και συγκέντρωση στα επόμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε με κάποιους παίκτες. Μερικοί παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν έτσι.

Φυσικά, έλειπε ο Κέντρικ Ναν και αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Δεν πρέπει να βρω εγώ τη λύση· οι παίκτες πρέπει να βρουν τις λύσεις. Κάποιοι παίκτες αυτή τη στιγμή δεν μας προσφέρουν τίποτα».

