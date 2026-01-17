Στη σκιά της αιωρούμενης απειλής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ένα βίντεο έγινε viral.

Στο μουσικό βίντεο, δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, ονόματι Greenland Defense Front - The Hungry Giant (Γροιλανδικό Μέτωπο - Ο Πεινασμένος Γίγαντας) εμφανίζονται οι υπερασπιστές της Γροιλανδίας, άνθρωποι αλλά και... θαλασσιοι ελεφαντες ή πολικές αρκούδες, όλοι με όπλα στα χέρια και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ.

