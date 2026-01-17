Λογαριασμός
Γροιλανδικό «μέτωπο»: Viral το AI βίντεο κατά του Τραμπ με οπλισμένες πολικές αρκούδες

Στο AI βίντεο εμφανίζονται οι υπερασπιστές της Γροιλανδίας, άνθρωποι αλλά και... θαλασσιοι ελεφαντες ή πολικές αρκούδες έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ

Γροιλανδία

Στη σκιά της αιωρούμενης απειλής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ένα βίντεο έγινε viral. 

Στο μουσικό βίντεο, δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, ονόματι Greenland Defense Front - The Hungry Giant (Γροιλανδικό Μέτωπο - Ο Πεινασμένος Γίγαντας) εμφανίζονται οι υπερασπιστές της Γροιλανδίας, άνθρωποι αλλά και... θαλασσιοι ελεφαντες ή πολικές αρκούδες, όλοι με όπλα στα χέρια και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ.  

