Επιβλήθηκε του απογοητευτικού Άρη και πήρε τρίποντο-ανάσα στη μάχη της παραμονής η ΑΕΛ Novibet!

Μετά από ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και μπόλικες δυνατές μονομαχίες, η ομάδα της Λάρισας προηγήθηκε στο 3ο κιόλας λεπτό και στη συνέχεια αμύνθηκε αποτελεσματικά κόντρα σε έναν Άρη ο οποίος είχε μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, αλλά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στη δημιουργία και απείλησε ελάχιστα την εστία της αντιπάλου του.

Έτσι, η ΑΕΛ Novibet πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη της και δεύτερη συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο χάρη στο οποίο έπιασε Ατρόμητο και Asteras AKTOR στους 13 βαθμούς, ενώ παράλληλα άφησε στο -5 τον Πανσερραϊκό.

Από την άλλη, οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 21 βαθμούς και στο -10 από την πρώτη τετράδα, ενώ βλέπει τις ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη των playouts να τον πλησιάζουν.

