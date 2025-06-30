Την Κυριακή (29/06) ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε στην Αθήνα για την βάφτιση της κόρης του Κώστα Αντετοκούνμπο, και την επομένη δεν έχασε την ευκαιρία να «ανηφορίσει» στη Θεσσαλονίκη.

Πράγματι, ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά το Αλεξάνδρειο, όπου παρέμεινε για περίπου 30-40 λεπτά. Ο Σιάο ανέβηκε στα γραφεία, μετέπειτα ξεναγήθηκε στο Μουσείο, ενώ βγήκε και στη σάλα του γηπέδου μαζί με συνεργάτες του.

Ο 25χρονος Αμερικανός με καταγωγή από την Ταϊβάν, που είναι επιστήθιος φίλος του Greek Freak, αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στην εβδομάδα την ανάληψη του ελέγχου της ΚΑΕ Άρης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη την προσεχή Τετάρτη στις 19:00 αναμένεται να εγκριθεί η μεταβίβαση των μετοχών και να γίνει η ιστορική αλλαγή σελίδας, που θα δρομολογήσει μια σειρά εξελίξεων, από την αποπληρωμή των χρεών και την πρόσληψη προπονητή, μέχρι και την ανακοίνωση ηχηρών μεταγραφών.

