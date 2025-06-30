Ο Μετίνιο πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Πρωταθλήτριας Ελβετίας, Βασιλείας, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχοντας παραχωρηθεί εκεί δανεικός από την Τρουά.

Φαίνεται, όμως, πως στη γαλλική ομάδα δεν θα παραμείνει για πολύ, αφού, η Ρέιντζερς σκοπεύει να προλάβει τα ματς με τον Παναθηναϊκό και να κάνει τον νεαρό μέσο δικό της ώστε να τη βοηθήσει απέναντι στο «τριφύλλι».

Η Τρουά τον είχε αποκτήσει 4 εκατομμύρια το 2021, αλλά ο ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε δανεικός τις τελευταίες τρεις σεζόν στις Λομέλ και Σπάρτα Ρότερνταμ πριν την παρουσία στη Βασιλεία.

