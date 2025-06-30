Ο Τσιτσιπάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί

Σκέψεις απόσυρσης από την ενεργό δράση φαίνεται πως κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας εγκατέλειψε στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και στον αγώνα κόντρα στον Βαλεντέν Ρογέρ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Μετά την αποχώρησή του, ο Τσιτσιπάς έκανε μια σοκαριστική δήλωση αφού υποστήριξε πως σκέφτεται να σταματήσει το τένις, καθώς δεν έχει νόημα να συνεχίσει να αγωνίζεται εξαιτίας των τραυματισμών που αντιμετωπίζει.

«Είναι ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω αντιμετωπίσει ποτέ, επειδή είναι ένα συνεχές πρόβλημα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται ή να μειώνεται», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ωστόσο τη… βόμβα την έριξε λίγο αργότερα.

«Θα είναι δύσκολο, αλλά αν το δω να συνεχιστεί έτσι, δεν έχει νόημα να αγωνίζομαι», τόνισε στη συνέχεια!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Δίνω πολλές μάχες αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικά οδυνηρό να βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα πράγμα που πραγματικά μισώ να κάνω είναι να αποσυρθώ ή να σταματήσω έναν αγώνα. Νιώθω ότι μου έχουν τελειώσει οι απαντήσεις. Δεν ξέρω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω κάνει απίστευτη δουλειά με τη φυσική μου κατάσταση. Τώρα δεν έχω απαντήσεις. Δεν ξέρω τι να κάνω.



Είναι ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω αντιμετωπίσει ποτέ, επειδή είναι ένα συνεχές πρόβλημα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται ή να μειώνεται. Ως άτομο, έχω ένα όριο κάποια στιγμή, οπότε σίγουρα θα πρέπει να πάρω μια τελική απόφαση για το αν θέλω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα ή όχι τους επόμενους δύο μήνες. Θα είναι δύσκολο, αλλά αν το δω να συνεχιστεί έτσι, δεν έχει νόημα να αγωνίζομαι. Αν δεν είμαι υγιής, αν η υγεία μου δεν είναι εκεί, τότε όλη σου η ζωή στο τένις γίνεται άθλια», είπε αρχικά.

Για το αν σκέφτεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου: «Όχι, η χειρουργική επέμβαση σίγουρα δεν θα ήταν επιλογή, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Είναι πολύ ατυχές, γιατί θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί, είχα μια μικρή εξάντληση σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος της σεζόν όταν έπαιξα στο Davis Cup και έπρεπε να πάω στην Κίνα λίγες εβδομάδες αργότερα. Θυμάμαι να λέω ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί αν παίξω για τόσες πολλές συνεχόμενες εβδομάδες. Και έπαιξα πολλές συνεχόμενες εβδομάδες. Δεν τα πήγα καλά στο US Open, αλλά έπαιξα πολύ, προπονήθηκα πολύ. Αυτή ήταν η στιγμή της σεζόν που συνέβη αυτό. Έτσι, απλώς για να σας δείξω ότι το tour μπορεί να είναι πολύ εξαντλητικό για το σώμα».

