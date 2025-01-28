Καταγγελία- σοκ από ομάδα μπάσκετ γυναικών στην Αργεντινή!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παίκτριες της Ελ Ταλάρ που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία, αναφέραν ότι πριν από την αναμέτρηση με την Αβεγιανέδα, συνειδητοποίησαν ότι κάποιος τις βιντεοσκοπούσε τη στιγμή που έκαναν μπάνιο στα αποδυτήρια!

Μάλιστα η αντίδραση του συλλόγου ήταν άμεση, αφού εξέδωσε μια ανακοίνωση καταγραφής των γεγονότων, τονίζοντας ότι παρατηρήθηκε ένας άνδρας σε ύποπτη στάση να μπαίνει στα αποδυτήρια και να βγαίνει μετά από λίγο.

Πλέον ο λόγος περνά στη δικαιοσύνη, καθώς αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τόσο ο ύποπτος όσο και η αντίπαλη ομάδα κινδυνεύουν με πολύ σημαντικές κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Ελ Ταλάρ:

«Από την επαγγελματική γυναικεία ομάδα μπάσκετ του El Talar έχουμε τη δυσαρέσκεια να επικοινωνήσουμε ένα γεγονός που μας συνέβη σήμερα. Σήμερα το πρωί ταξιδέψαμε για να παίξουμε το τρίτο ραντεβού ενάντια στην ομάδα Nautico Avellaneda από την πόλη του Rosario. Μόλις φτάσαμε στο κλαμπ πήγαμε για προπόνηση, στο τέλος πήγαμε για φαγητό και μετά όλοι μαζί πήγαμε στα αποδυτήρια που είχε κανονίσει ο σύλλογος.

Μετά από λίγα λεπτά που μπήκαμε στα αποδυτήρια, ενώ κάποιοι από εμάς κάναμε μπάνιο και άλλοι περίμεναν να το κάνουν, είδαμε ένα χέρι που κρατούσε ένα μαύρο κινητό πάνω από τον τοίχο που χωρίζει τα αποδυτήρια των ανδρών από τα γυναικεία αποδυτήρια. Έδειξε τα ντους και τα αποδυτήρια, όπου βρίσκονταν οι 12 παίκτες.

Ειδοποιήσαμε αμέσως τους αρχηγούς μας. Το ίδιο έκαναν και με τις αρχές της Nautico, οι οποίες έθεσαν στη διάθεσή μας τις κάμερες του συλλόγου στις οποίες φαινόταν ένας άνδρας με ύποπτη στάση να μπαίνει και να βγαίνει από τα αποδυτήρια.

Οι αρχές του El Talar υπέβαλαν την αντίστοιχη καταγγελία στο δικαστήριο. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτό που συνέβη, γι' αυτό οι παίκτες, συνοδευόμενοι από το επιτελείο μας, αποφάσισαν να μην εμφανιστούν στον αγώνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία που ήμασταν επισκέπτες, θεωρώντας ότι είναι μια μισαλλόδοξη πράξη που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή καθενός από τα μέλη του αυτή η ομάδα. Για εμάς, για όλες τις γυναικείες ομάδες ανεξαρτήτως αθλητισμού και για όσες γυναίκες περνούν παρόμοιες καταστάσεις, αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να ομαλοποιηθεί»

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/5SsaUN9WUM — El Talar | Básquet (@ElTalarBasquet) January 27, 2025

