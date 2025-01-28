Νεϊμάρ είσαι… είδωλο: Έπαιξε 431 λεπτά στην Αλ Χιλάλ και έβγαλε περίπου 290 εκατ. ευρώ

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά για την Αλ Χιλάλ… Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας δαπάνησε μια περιουσία για τον Νεϊμάρ, αλλά αυτή η επένδυση μόνο πετυχημένη δεν αποδείχτηκε. Πριν λίγες ώρες, το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ λύθηκε κοινή συναινέσει και ο ίδιος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σάντος. Πλουσιότερος όχι σε εμπειρίες και τίτλους, αλλά σε χρήματα και μόνο!

Ο Νεϊμάρ, που στις 5 Φεβρουαρίου κλείνει τα 33, κόστισε στην Αλ Χιλάλ περίπου 290 εκατ. ευρώ για να αγωνιστεί για ενάμιση χρόνο, σε όλα κι όλα επτά ματς και συνολικά για 431 λεπτά, στα οποία είχε 1 γκολ και 7 ασίστ. Οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που αντιμετώπισε δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί περισσότερο και οι δύο πλευρές κατέληξαν πως προτιμότερο θα ήταν να χωρίσουν τους δρόμους τους.



Οι Σαουδάραβες είχαν δαπανήσει 90 εκατ. ευρώ για την αγορά του από την Παρί το καλοκαίρι του 2023, ενώ το συμβόλαιό του υπολογίζεται πως κόστισε συνολικά 190 εκατ. ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να… αφήνει κάποια χρήματα από το υπόλοιπο του deal για να αποχωρήσει λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωσή του.



Κάπως έτσι, ο Νεϊμάρ κόστισε στην Αλ Χιλάλ 290 εκατ. ευρώ για ένα γκολ, 96,6 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις επτά ασίστ που μοίρασε, 41,4 εκατ. ευρώ για κάθε του συμμετοχή και 670.000 ευρώ για κάθε λεπτό που αγωνίστηκε.



Όχι κι άσχημα, έτσι;

