Την έκτη τους νίκη στα επτά τελευταία παιχνίδια πανηγύρισαν οι Μπακς, καθώς επικράτησαν 125-110 των Τζαζ στη Γιούτα.

Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς κυριάρχησε από το πρώτο δωδεκάλεπτο και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να σκαρφαλώσει στο 26-18, επίδοση που τη φέρνει τέταρτη στην Ανατολή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις καταπληκτικές εμφανίσεις έχοντας 35 πόντους (22 στο πρώτο ημίχρονο) με 16/22 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 3/10 βολές, καθώς επίσης 18 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37 λεπτά.

Άλλους 35 πόντους μαζί με 8 ασίστ είχε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ενώ 22 πόντους πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον. Για τους γηπεδούχους, που με 10-34 έχουν το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, ο Λάουρι Μάρκανεν και ο Κόλιν Σέξτον είχαν από 19 πόντους.

Δωδεκάλεπτα: 26-35, 59-68, 80-100, 110-125

