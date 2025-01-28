Λογαριασμός
Επιτέλους… επίσημο: Στο Άμπου Ντάμπι το Final 4 του 2025, στις 26/2 βγαίνουν τα εισιτήρια

Οι αγώνες θα διεξαχθούν 23 και 25 Μαΐου, ενώ τα εισιτήρια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού στις 26 Φεβρουαρίου

Στο Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί το Final 4 της Ευρωλίγκας, όπως -με μεγάλη καθυστέρηση- ανακοινώθηκε σήμερα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν 23 και 25 Μαΐου, ενώ τα εισιτήρια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού στις 26 Φεβρουαρίου.

