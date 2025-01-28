Επιτέλους… επίσημο: Στο Άμπου Ντάμπι το Final 4 του 2025, στις 26/2 βγαίνουν τα εισιτήρια

Στο Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί το Final 4 της Ευρωλίγκας, όπως -με μεγάλη καθυστέρηση- ανακοινώθηκε σήμερα.



Οι αγώνες θα διεξαχθούν 23 και 25 Μαΐου, ενώ τα εισιτήρια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού στις 26 Φεβρουαρίου.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢



May 23rd-25th 🗓️



Tickets to go on sale on February 26 🎟️ pic.twitter.com/mNErh45aIL January 28, 2025

