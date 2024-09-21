Αράο: Ένα γκολ δεν έρχεται στα πρώτα τρία ή πέντε λεπτά - Δείτε βίντεο

«Kαταρχάς θα πρέπει να πως ότι δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα και αυτό το είδαμε εμείς, ειδικά όταν γνωρίσαμε την ήττα από μια εξ’ αυτών. Άρα πρέπει να έχουμε σεβασμό απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι κάθε φορά να παίζουμε όσο γίνεται ολοένα και καλύτερα».

Περισσότερα από τα λεγόμενά του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αράο στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.