Αράο: Ένα γκολ δεν έρχεται στα πρώτα τρία ή πέντε λεπτά - Δείτε βίντεο

Να γίνουμε πιο συμπαγείς, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να κάνουμε μπαλιές τριάντα μέτρων

Paopantou

«Kαταρχάς θα πρέπει να πως ότι δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα και αυτό το είδαμε εμείς, ειδικά όταν γνωρίσαμε την ήττα από μια εξ’ αυτών. Άρα πρέπει να έχουμε σεβασμό απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι κάθε φορά να παίζουμε όσο γίνεται ολοένα και καλύτερα».

Περισσότερα από τα λεγόμενά του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αράο στο paopantou.gr

