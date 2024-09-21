Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (22/09, 18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε στην κάμερα της Cosmote ενόψει του αγώνα και τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του στο ματς με τον ΠΑΟΚ έδειξε πειθαρχία και οργάνωση στην άμυνα.

Επιπλέον, ο Ουρουγουανός τεχνικός δήλωσε πολύ χαρούμενος που έχει άπαντες στη διάθεσή του και μπορεί να δουλέψει πλέον με όλους τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που έχω όλους τους παίκτες στη διάθεση μου. Όπως επίσης και για το γεγονός πως είχα μια ολόκληρη εβδομάδα, ατόφια για προπόνηση ενόψει αγώνα πρωταθλήματος. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα η χαρά μου που δούλεψα με όλους τους παίκτες για μια σειρά προπονήσεων.

Κάνουμε αυτοκριτική. Κάνοντας αυτό, κοιτάμε ποια είναι τα λάθη μας και να μάθουμε από αυτά. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και μάθαμε ότι για να κερδίζουμε πρέπει να παίζουμε σαν μεγάλη ομάδα, στο 100% των δυνατοτήτων μας. Δεν είμαστε καλοί όταν δεν το κάνουμε αυτό και είναι κάτι που θα ήθελα να υπογραμμίσω.

Όταν δουλεύεις σε μια ομάδα πρέπει καταρχάς να ξέρεις τι παίκτες έχεις. Κι από εκεί και πέρα, να γνωρίζεις ποιοι είναι διαθέσιμοι. Όπως με ρωτήσατε πριν, ευτυχώς τους έχω όλους διαθέσιμους. Μετά πρέπει να βλέπεις τα προβλήματα και να δεις τι λύσεις έχεις για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις.

Στον αγώνα με τον ΠΑΟK δείξαμε και πειθαρχία και οργάνωση στην άμυνα και προϊόντος του αγώνα ήμασταν καλύτεροι με τη μπάλα στα πόδια. Στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι, ναι μεν ήμασταν καλοί, αλλά θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και γι’ αυτό δουλεύουμε.

Δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν υπομονή. Αντιθέτως αυτό πού κοιτάω να κάνω, είναι να δουλεύω. Δουλειά. Και θα σας πω το εξής. Πόσες προπονήσεις μπόρεσε να κάνει μαζί ο Πελίστρι με τον Φώτη; Ο Τετέ με τον Φώτη; Ο Μπακασέτας με τους παίκτες αυτούς;

Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι με το χρόνο και με πολύ περισσότερη δουλειά και περισσότερες προπονήσεις, θα μπορέσουμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα και να γίνουμε η μεγάλη ομάδα που πρέπει να είμαστε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.