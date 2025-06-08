Αποβλήθηκε και αποχώρησε κάνοντας άσεμνη χειρονομία προς φίλους ο Λεσόρ

Μεγάλη ένταση μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του τέταρτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Συγκεκριμένα, μετά από ένα φάουλ που δεν δόθηκε στον Κέντρικ Ναν, υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς των «πράσινων», με τον Εργκίν Αταμάν να μπαίνει έξαλλος στο παρκέ και να δέχεται τεχνική ποινή, ενώ οι διαιτητές απέβαλλαν Λεσόρ, Μπετσίροβιτς και Κοντό.

Οι τρεις τους, αποχώρησαν από το παρκέ με αρκετή καθυστέρηση και ενώ το παιχνίδι είχε συνεχιστεί, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια κάνοντας άσεμνη χειρονομία προς φίλους του Ολυμπιακού, πριν μπει στη φυσούνα.

