Ο Χουάντσο πήγε στον πάγκο του Ολυμπιακού για να δει την κατάσταση του Βεζένκοφ

Όμορφο στιγμιότυπο από το ΣΕΦ, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να πηγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού για να τσεκάρει την κατάσταση του τραυματία Σάσα Βεζένκοφ

Όμορφο στιγμιότυπο από το ΣΕΦ.

Λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τέταρτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε επιστρέψει από τα αποδυτήρια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.

