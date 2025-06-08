Όμορφο στιγμιότυπο από το ΣΕΦ.

Λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τέταρτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε επιστρέψει από τα αποδυτήρια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.

