Όμορφο στιγμιότυπο από το ΣΕΦ.
Λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τέταρτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε επιστρέψει από τα αποδυτήρια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.
Πηγή: sport-fm.gr
