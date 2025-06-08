Παίζοντας εξαιρετική άμυνα και έχοντας σε τεράστια βραδιά τους ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 85-71 του Παναθηναϊκού και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπροστά στο ΣΕΦ

Το ματς:

Αρκετά δυναμικά μπήκαν και οι δύο ομάδες στο παρκέ, με τον Παπανικολάου και Γκραντ να ανταλλάζουν τρίποντα στο πρώτο λεπτό, με τον Μιλουτίνοφ να κάνει το 5-3 λίγο μετά και τους Σλούκα και Ναν να απαντούν με τρίποντο και βολές αντίστοιχα για το 5-8 στο πρώτο τρίλεπτο. Ο Φουρνιέ με λέι απ μείωσε για τον Ολυμπιακό, προτού, ο Παναθηναϊκός με το δεύτερο τρίποντο του αρχηγού του, πάει στο +4 (7-11) ένα λεπτό μετά. Με τρεις βολές του Φουρνιέ και ένα ντράιβ του Παπανικολάου, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν για το 12-11, με τον Γιουρτσεβέν να ευστοχεί μετά από δύο άστοχα alley oop για το 12-13 στο 5'. Κάπου εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να ανεβάζουν στροφές και στις δύο άκρες του παρκέ, βάζοντας δύσκολα στους φιλοξενούμενους. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι Πειραιώτες, με πολυφωνία στην επίθεση και εξαιρετικές άμυνες, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 7-0 για το 19-13, την ώρα όπου οι «πράσινοι» σκόραραν με τον Μήτογλου μετά από 4,5 λεπτά, κάνοντας το 19-15 του δεκαλέπτου.

Με τους ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ να βγαίνουν μπροστά στο σκοράρισμα, η ομάδα Μπαρτζώκα πήγε στο +8 και το 28-20 στο 13', με τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση και να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή για το 35-24 δύο λεπτά αργότερα. Ο Εργκίν Αταμάν από την πλευρά του που ανακάτευε την τράπουλα στα γκαρντ και στα φόργουορντ, βρήκε λύσεις στο επιθετικό κομμάτι πάνω στον πολύ καλό Ερνανγκόμεθ. Με τον Ισπανό να πετυχαίνει δύο μεγάλα τρίποντα και να δίνει λύσεις τον τομέα των «ριμπάουντ», ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά και να κλείσει το ημίχρονο με το σκορ στο 42-38. Ένα λεπτό πριν το φινάλε ωστόσο, ο Βεζένκοφ μετά από άμυνα πάνω στον Γκραντ, πάτησε άσχημα στο παρκέ, του γύρισε ο δεξιός αστράγαλος και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, παγώνοντας όλο τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».

Παρά την ολιγόλεπτη διακοπή, ο Ολυμπιακός συνέχισε να βγάζει τρομερή ενέργεια στο πίσω μέρος του παρκέ, «κλειδώνοντας» τα επιθετικά ατού των «πράσινων». Με X-Factor για δεύτερο σερί εντός έδρας ματς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, και τον Μιλουτίνοφ ως άξιο συμπαραστάτη, οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο +11 (51-40) και λίγο αργότερα στο +12 για το 54-42 στο 26'. Οι γκαρντ του Παναθηναϊκού, Ναν και Σλούκας, έδωσαν επιθετική «πνοή» στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, την ώρα πάντως που οι Πειραιώτες έβρισκαν απαντήσεις στους πόντους των φιλοξενούμενων, πότε με τον Φουρνιέ, πότε με τον Πίτερς, διατηρώντας τη διαφορά στα ίδια επίπεδο, με το δεκάλεπτο να κλείνει με σκορ 64-52.

Με ένα ωραίο και δύσκολο καλάθι του Σλούκα ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να απαντά με ένα εντυπωσιακό 7-0 σερί δια χειρός Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +17 και το 71-54 στο 32'. Το τρίποντο του Γκραντ έδωσε μια «ανάσα» στον Παναθηναϊκό (71-57), με τον Ολυμπιακό ωστόσο, να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, έχοντας μπει και ο κόσμος του στην εξίσωση του ματς. Κάπως έτσι, οι ΜακΚίσικ, Παπανικολάου και Πίτερς, ανέβασαν και άλλο τη διαφορά για το +23 και το 82-59 στο 37'.

Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός διατήρησε την απόδοσή του, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν φανερό ότι είχε παραδοθεί.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 42-38, 64-52, 85-71.

