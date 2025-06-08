Ο Κάρλος Αλκαράθ, σε έναν τελικό που θα μείνει για πάντα στην ιστορία, κατέκτησε με απόλυτο μεγαλείο το Roland Garros, νικώντας τον Γιανίκ Σίνερ με 3-2 σετ (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) και φτάνοντας στον 5ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Ισπανός πρωταθλητής έδειξε απίστευτο θάρρος και ψυχική αντοχή, πραγματοποιώντας μια επική ανατροπή, καθώς έσβησε τρία championship points και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο χώμα.

Σε έναν μαραθώνιο 5,5 ωρών γεμάτο απίθανα χτυπήματα, ο Αλκαράθ έδειξε γιατί θεωρείται ήδη ένας από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του τένις, μόλις στα 22 του και γιατί το μέλλον του ανήκει ολοκληρωτικά. Με απόλυτη συγκέντρωση και αστείρευτη ενέργεια, έγραψε τη δική του θρυλική σελίδα, διατηρώντας τα σκήπτρα του στο Roland Garros!

Το πρώτο σετ ήταν μια μάχη γεμάτη ένταση, με 11 break points σε 10 games και οκτώ από αυτά να σώζονται! Ο Σίνερ άρχισε να βρίσκει ρυθμό, πιέζοντας ασταμάτητα από τη βασική γραμμή και παίζοντας επιθετικά, ενώ ο Αλκαράθ χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ στο 4-5, όταν μπήκε στο μάτι του χώμα. Μετά τη διακοπή, ο Σίνερ μπήκε δυναμικά και έσπασε το σερβίς του Ισπανού, κλείνοντας το πρώτο σετ μετά από 63 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, ο Ιταλός κράτησε τον έλεγχο και προηγήθηκε γρήγορα 3-0. Φαινόταν πως θα έφτανε εύκολα σε προβάδισμα δύο σετ, αλλά ο Αλκαράθ ανέβασε την ένταση, ήταν πολύ πιεστικός από το σερβίς και με όπλο τα δυνατά forehands του ισοφάρισε σε 5-5. Όμως ο Σίνερ, ψύχραιμος και με φοβερό βάθος στα χτυπήματά του, κέρδισε το κρίσιμο τάι μπρέικ και πήρε το προβάδισμα.

Ο Αλκαράθ δεν το έβαλε κάτω. Στο τρίτο σετ, έδωσε και αυτός περισσότερο βάθος στα χτυπήματά του, πλησίασε τη βασική γραμμή για να πιέσει, πήρε το καθοριστικό break και με εντυπωσιακά forehands κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του, μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Ισπανός έζησε μια θριαμβευτική ανατροπή. Από το 3-5 και 0/40, έσωσε τρία championship points στο σερβίς του Σίνερ(!), έκανε break, και κυριάρχησε στο τάι μπρέικ, στέλνοντας τον αγώνα σε ένα επικό πέμπτο σετ!

Μέσα σε αποθέωση, με τον εκκωφαντικό παλμό του Philippe-Chatrier να αντηχεί, ο 22χρονος Κάρλος Αλκαράθ έδειξε για ακόμη μία φορά το σθένος του. Παρότι δεν κατάφερε να σερβίρει για τη νίκη στο 5-4, ανασυντάχθηκε και βρήκε τη δύναμη για την τελική του αντεπίθεση. Στον πρώτο τελικό Roland Garros που κρίθηκε ποτέ σε tie-break πέμπτου σετ, ο Ισπανός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν λύγισε την πίεση, γράφοντας ιστορία, όντα επιβλητικός στο τάι μπρέικ, νικώντας 10-2. Έτσι, έγινε μόλις ο τρίτος τενίστας στον 21ο αιώνα που υπερασπίζεται με επιτυχία τον τίτλο του στο Παρίσι, μετά τους Γκουστάβο Κουέρτεν και Ράφα Ναδάλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.