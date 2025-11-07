Ξεκινά επίσημα τον Οκτώβριο 2027 το NBA Europe – Μία ελληνική ανάμεσα στις πρώτες 12 ομάδες

«Ξεκινάμε τον Οκτώβριο 2027»… Με τα λόγια αυτά ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, manager director του NBA Europe μιλώντας στη Gazzetta Dello Sport έκανε γνωστή και επίσημα την έναρξη της νέας λίγκας.



Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα στέλεχος του νέου πρότζεκτ του NBA, σε αυτό το άνοιγμά του στην Ευρώπη επιβεβαιώνει αυτά που μέχρι τώρα υπήρχαν σαν πληροφορίες.

Ωστόσο ο Αϊβαζόγλου μπήκε και σε λεπτομέρειες, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ομάδες της νέας λίγκας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και φυσικά να μας αφορά, ο Αϊβαζόγλου ενημέρωσε ότι μόνο μια ελληνική ομάδα θα είναι στις πρώτες 12 της λίγκας, από την Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.



Συγκεκριμένα οι ομάδες από επτά διαφορετικές χώρες και οκτώ διαφορετικές πόλεις.



Ποιες είναι αυτές;



Λονδίνο, Μάντσεστερ, Ρώμη, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Παρίσι, Λιόν, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη.



Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον άφησε ανοικτό να προστεθούν και άλλες ομάδες ενώ υπογράμμισε ότι στόχος της λίγκας είναι να τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του NBA Europe με αυτές του ΝΒΑ.

